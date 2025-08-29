Что известно об издательстве «Музыка»

Издательство «Музыка» — крупнейшее российское (советское) издательство в сфере музыкального искусства. Считается правопреемником национализированной в 1918 году нотоиздательской фирмы «П. Юргенсон» (основана в 1861 году). В настоящий момент функционирует как единый издательский дом, включающий в себя издания «Музыка», «П. Юргенсон» и «Гамма-Пресс». Выпускает музыкально-педагогическую литературу, ноты и книги, разрабатывает интерактивные учебные пособия, электронные издания и библиотеки. Владеет крупнейшим собранием нот. В 2016 году аккредитовано Минобрнауки, имеет право издавать учебную литературу для школ. Сотрудничает с ведущими мировыми музыкальными изданиями.

В 1993 году «Издательство "Музыка"» прошло первичную регистрацию. С 2005 года существовало в качестве ФГУП. В 2017 году сменило форму собственности на ОАО, а его управляющей компанией стало ООО «Гамма-Пресс». Генеральным директором «Издательства "Музыка"» с 2005 года является Марк Александрович Зильберквит. Он же владеет 90% долей в уставном капитале ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон» и ООО «Гамма-Пресс». В 2024 году выручка «Издательства "Музыка"» составила 91,6 млн руб., чистая прибыль — 265 тыс. руб.