«Грапарак»: консул Армении в Австрии задержан по подозрению в шпионаже в пользу Азербайджана

Консул Армения в Австрии Ашхен Алексанян была задержана при возвращении на родину, сообщила газета «Грапарак» со ссылкой на источники. Поводом для задержания послужило обнаружение у дипломата при себе неких документов, которые вызвали подозрения в возможной причастности к шпионской деятельности в интересах Азербайджана.

Инцидент с задержанием повлек за собой незамедлительные действия со стороны Службы национальной безопасности Армении. В тот же день ее сотрудники провели масштабный обыск в здании Министерства иностранных дел, который продолжался в течение целого дня. В ходе этих мероприятий тщательно проверялась компьютерная техника и изучались различные документы.

В связи с этим делом один из бывших сотрудников МИДа, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию, что хорошо знает Ашхен Алексанян. По его словам, она начала карьеру на должности государственного служащего, а затем перешла в консульский отдел, где получила дипломатический статус. Более детальной информацией о ситуации собеседник газеты не располагает.