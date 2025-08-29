Прямых авиарейсов Пермь — Сухум в этом году не будет

Краевые власти пока не смогли найти авиаперевозчика для открытия авиасообщения между регионом и Абхазией. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь» со ссылкой на краевой минтранс.

Перевозчики, с которыми велись переговоры, не смогли выделить самолеты для обслуживания маршрута Пермь — Сухум. В 2025 году рейсов по этому направлению не будет. «В настоящее время авиакомпании формируют расписание на 2026 год. Переговоры с ними продолжаются. После готовности расписаний станет понятно, есть ли потенциальный перевозчик для выполнения этого маршрута»,— пояснили в краевом минтрансе.

В мае 2025 года краевые власти заявили о готовности субсидировать из регионального бюджета прямые авиарейсы из Перми в Сухум. «Этот вопрос обсуждался совместно с министерством транспорта Российской Федерации с такими авиаперевозчиками, как “ЮВТ Аэро”, “Сибирь”, “Икар”, “Азимут”, Nordwind Airlines, и рядом других. Пока технической возможности выделить борта для данных рейсов у авиакомпаний нет»,— поясняли тогда в краевом минтрансе.

Аэропорт столицы Абхазии не обслуживал пассажирские рейсы с 1993 года, после грузино-абхазского вооруженного конфликта. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение о государственно-частном партнерстве с российской компанией «Инфраструктурное развитие», которая занималась реконструкцией воздушной гавани. Первый регулярный рейс из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума был совершен 1 мая 2025 года.