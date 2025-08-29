В Саратове прокуратура в суде защитила права 94-летнего инвалида

В Саратове суд удовлетворил иск прокуратуры с требованием обеспечить 94-летнего инвалида средствами реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ленинского района Саратова выяснила, что пенсионер состоит на учете в отделении регионального Социального фонда России и в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации его должны обеспечивать необходимыми техническими средствами, включая противопролежневый матрац и кресло-коляску с ручным приводом. Вместе с тем он этого своевременно не получает.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство обратилось в суд с иском в интересах инвалида. Суд удовлетворил требование, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов