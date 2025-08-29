В самарскую ИК-5 не попали начиненные наркотиками конфеты

В проходном коридоре КПП исправительной колонии № 5 УФСИН России по Самарской области, находящейся в Самаре, сотрудники учреждения предотвратили попытку незаконной передачи запрещённых предметов. Об этом сообщили в региональном УФСИН.

При досмотре продовольственной передачи гражданина Н., прибывшего к осужденному Ч., в полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель-подушечка» ухищренным способом были спрятаны наркотические вещества белого цвета.

Сейчас по факту проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации канала доставки наркотических средств в исправительное учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 228 УК РФ.

Алексей Алексеев