В Саратовской области проводится проверка по ДТП с погибшим и пострадавшим

В результате ДТП в Дергачевском районе Саратовской области погиб пассажир иномарки. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 11:10 сегодня, 29 августа, в районе села Петропавловка. Там водитель автомобиля «Шевроле Круз» 1991 года рождения съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии погиб пассажир этой иномарки — мужчина 1991 года рождения, водителя увезли в медучреждение. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов