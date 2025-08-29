Рабочий за два года украл со стройки М-12 имущество на сумму более 1 млн рублей

У работника подрядной организации, строившей участок трассы М-12 в Нижегородской области, изъяли похищенное со стройки имущество стоимостью более 1 млн руб. В отношении сотрудника расследуют уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили в региональном ГУ МВД 29 августа 2025 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В середине июля 2025 года в отдел полиции Перевоза обратился подрядчик с заявлением о хищении 160 антивандальных устройств для запирания люков. Недостачу выявили во время инвентаризации.

Вместе со службой безопасности организации полицейские установили подозреваемого в краже — 43-летнего наемного работника. У него изъяли запорные устройства, а также иное имущество, похищенное со стройплощадки. Следствие полагает, что в 2023/24 годах фигурант также похитил со стройки пластиковую гофру, металлические уголки, битумные ленты и георешетки.

Причастность к кражам обвиняемый не отрицает, похищенное он собирался реализовать. Изъятое у него имущество вернули собственнику.

Галина Шамберина