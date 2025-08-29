В Башкирии объем автокредитов за год сократился на 46,9%

В январе-июле этого года в Башкирии выдали автокредиты на 24,2 млрд руб., это на 46,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (45,6 млрд руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый большой объем выданных автокредитов в регионах России в январе-июле этого года отмечался в Москве (64,4 млрд руб.), Московской области (57,7 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (38,9 млрд. руб.), Краснодарском крае (35,6 млрд. руб.) и Татарстане (35,1 млрд. руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметнее всего сократился объем выданных автокредитов (среди 15 регионов-лидеров в автокредитовании) в Москве (-52,8%), Московской области (-52,7%), Санкт-Петербурге (-52,1%), Ленинградской (-50,6%) и Челябинской (-50,3%) областях.

Майя Иванова