«Уралвагонзавод» проводит испытания бронетехники с новейшими технологиями

В концерне «Уралвагонзавод» проводятся испытания бронированных машин с применением новейших технологий. Об этом сообщила пресс-служба организации в связи со 105-летием отечественного танкостроения.

«Эти разработки создают конструкторско-технологический задел на будущее, что обеспечит русскому танкостроению передовые позиции на мировой арене», — сказали в пресс-центре организации (цитата по «Интерфакс»).

Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что отрасль танкостроения в России переживает стадию подъема. По его словам, это подтверждают боевые машины Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМПТ, БРЭМ, которые успешно проявляют себя в ходе специальной военной операции.

Он отметил, что за три года в конструкцию боевых машин было внесено более 200 различных изменений — они направлены на повышение мощи, защищенности и маневренности техники.