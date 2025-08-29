По Волге запустят два новых пассажирских судна на 240 человек

Торжественная церемония закладки килей новых пассажирских судов проекта «МПКС-L» состоялась на судостроительной верфи ЗАО «Нефтефлот». Об этом сообщает министерство промышленности и торговли Самарской области.

Пассажировместимость каждого судна составляет 240 человек. Экипаж будет состоять из шести человек.

Длина одного судна составит 31,95 м, ширина – 8,4 м, а высота борта – 2,75 м. Транспорт возьмет в лизинг ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» (ООО «СРПП»).

