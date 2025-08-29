Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородские власти утвердили стандарт транспортного обслуживания до 2029 года

Правительство Нижегородской области постановлением от 26 августа 2025 года утвердило региональный стандарт транспортного обслуживания населения на 2025/29 годы. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Документ включает перечень и целевые показатели, характеризующие доступность, безопасность и комфортность общественного транспорта.

Так, нормативное расстояние от частных домов до от остановок не должно уже с этого года превышать 800 м, от многоквартирных домов — 500 м, от больниц и отделений соцобслуживания — 300 м. Число пересадок для проезда к месту назначения в Нижнем Новгороде должно быть не более двух, в остальных округах — не более одной.

Расходы на общественный транспорт не должны превышать в месяц 7% средней зарплаты работающего жителя Нижегородской области.

Начинать транспортное обслуживание необходимо не позднее 6:00, завершать — не ранее 22:00.

Число ДТП по вине водителей общественного транспорта должно составлять не более девяти в 2025/27 годах и не более восьми — в 2028/29 годах.

Долю транспорта с высокими экологическими характеристиками необходимо увеличить с 76% в текущем году до 83% в 2029 году. Долю остановок, соответствующих нормативам, — с 28,1% до 28,5%.

Рейсов, выполненных по расписанию, в 2025 году должно быть 58%, к 2029 году этот показатель рассчитывают довести до 68%. С 36% до 79% хотят увеличить долю транспорта, оснащенного системой безналичной оплаты, низким полом, местами для колясок и велосипедов, кондиционерами, а также оборудованного для инвалидов.

Как писал «Ъ-Приволжье», минтранс планировал утвердить этот стандарт в 2024 году. Помимо этого, минтранс региона разрабатывает комплексный план транспортного обслуживания пассажиров.

Галина Шамберина