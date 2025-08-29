Суд наказал саратовца за ущерб ресурснику в 1,4 млн от майнинговой фермы

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Ртищевского района по уголовному делу о причинении имущественного ущерба (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в период до 17 мая прошлого года фигурант организовал в своем гараже майнинговую ферму. Там он установил устройства, которые производят вычисления для добычи криптовалют, работая целые сутки и потребляя большое количество электроэнергии.

Своими действиями фигурант причинил ООО «Русэнергосбыт» ущерб в размере более 1,4 млн руб. По решению суда он получил штраф на сумму свыше 77 тыс. руб. Кроме того, фигурант возместил ущерб ресурсоснабжающей организации.

Павел Фролов