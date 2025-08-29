Аренда приготовилась к деловому сезону

Арендаторы ищут квартиры рядом с частными школами. На этот тренд обращают внимание опрошенные “Ъ FM” риэлторы. Цены на столичное жилье перед деловым сезоном стремительно растут. За два месяца, как сообщили в компании «Циан. Аналитика», аренда подорожала почти на 20%. Что будет со ставками осенью? И сколько стоит снять недвижимость в Москве? Выясняла Аэлита Курмукова.

Снять однокомнатную квартиру в Москве сейчас стоит в среднем 70 тыс. руб., примерно во столько же обойдется аренда студии. Это, кстати, на 5-7 тыс. руб. дороже, чем в апреле, когда рынок восемь месяцев подряд демонстрировал снижение ставок. Для Москвы это был своего рода антирекорд. Но уже в июне-июле начался сезонный рост. Сейчас средняя цена двухкомнатной квартиры — от 110 тыс. руб. в месяц, трехкомнатной — от 150 тыс. руб. А в сентябре будет еще дороже, не исключил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов: «За последние восемь недель ставки прибавили около 15-17% в то время, как год назад конец августа давал рост процентов на 25. Есть ряд причин для такой динамики, и ключевая — заметно больший объем предложения. В Москве сейчас в экспозиции почти в два раза больше квартир, чем год назад. Выбор больше, и существенно повышать цены уже не получается.

Будем видеть рост ставок в сентябре на 5-7 процентных пунктов. Основной вал спроса пройдет, тогда случится коррекция ставок вниз».

Больше всего на рынке аренды сейчас предложений в сегменте «комфорт плюс». Прирост произошел за счет инвестиционных квартир и того жилья, что не удалось продать на вторичном рынке. При этом в первом полугодии спрос, как выяснили аналитики компании «Этажи», упал на 18%. В ожидании коррекции собственники пока решили заработать на аренде, тем более в Москву возвращаются студенты и бизнес. Но клиенты в августе искали не только жилье рядом с университетами, но и частными школами, рассказала руководитель отдела аналитики и консалтинга агентства «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева: «Сейчас начало делового сезона, дети поступают в престижные школы, лицеи, гимназии. Как правило, все эти заведения находятся в центральных округах. Есть такой сегмент спроса, когда родители переезжают, снимают двухкомнатные квартиры и евротрешки и так далее в этих локациях.

В среднем по Москве в комфорт-классе аренда такого жилья стоит до 150 тыс. руб. Если говорить про бизнес-класс — до 200 тыс. руб.

Здесь ограничена экспозиция, прежде всего, приемлемых лотов. Как правило, в запросе фигурирует расстояние в две-три станции метро, но по этим же веткам. Такой тренд есть. Родители готовы даже переехать, чтобы ребенок учился в качественном учебном заведении, которое дает ему больше шансов поступить на бюджет».

Аренда жилья больше всего подорожала в сегменте бизнес-класса. В Хамовниках, Дорогомилово, Красносельском и Басманном районах цены за месяц выросли от 18 до 22%, делятся опрошенные “Ъ FM” брокеры. Студии — самый востребованный лот и стоят от 120 тыс. руб. Дефицит качественных объектов есть и в сегменте элитного жилья, добавил генеральный директор Kalinka Russia Алексей Чумалов: «Сезонный рост цен на аренду не затрагивает такие лоты. В конце августа перед деловым сезоном рынок достаточно стабильный, всегда в дефиците ликвидные предложения в новых домах с отделкой, в которых желательно никто не жил, в современной классике. Самые востребованные предложения — квартиры с тремя спальнями, их бюджет — примерно от 300 тыс. руб. до 700 тыс. руб. в месяц. Осенью ожидаем появления нового количества предложения просто потому, что арендодатели вернутся из отпусков, и многие займутся вопросом сдачи своей недвижимости».

Средняя стоимость аренды элитных квартир в Москве уже превышает 1,5 млн руб. в месяц, что почти на 20% дороже, чем год назад, посчитали аналитики «Intermark Аренда». Максимальная цена в открытой продаже — почти 4 млн руб. в месяц за семикомнатный пентхаус в Замоскворечье.

Аэлита Курмукова