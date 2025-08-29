УЗПМ подарил школьные наборы детям из малоимущих семей к началу учебного года

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – провел традиционную благотворительную акцию в преддверии нового учебного года. Сотрудники предприятия собрали более 300 единиц школьных товаров для детей, находящихся на лечении в специализированных медицинских учреждениях, и детей из малоимущих семей Перми.

Благотворительная инициатива, которая проводится на предприятии уже несколько лет подряд, позволила обеспечить всем необходимым к учебному году детей, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации. В числе переданных вещей – новые рюкзаки, наборы письменных принадлежностей, тетради и альбомы для рисования, а также материалы для уроков изобразительного искусства и труда. Каждый комплект был тщательно подобран с учетом потребностей школьников разных возрастов.

Собранные канцелярские товары и рюкзаки были переданы в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Пермского края, откуда они будут распределены среди нуждающихся детей. В центре подчеркивают особую значимость такой помощи именно в августе, когда подготовка к школе становится главной статьей расходов для большинства семей. «Для многих родителей покупка даже базового набора канцелярии – серьезная финансовая нагрузка. Помощь от УЗПМ позволяет семьям направить освободившиеся средства на другие важные нужды – одежду, обувь, питание. Мы благодарны заводу за многолетнее сотрудничество и неравнодушное отношение к проблемам наших подопечных», – отмечают в Социально-реабилитационном центре.

«Образование – это фундаментальное право каждого ребенка, и мы считаем важным вносить свой вклад в создание равных условий для всех школьников. Особенно приятно видеть, как активно откликаются на инициативу наши сотрудники – это говорит о высоком уровне социальной ответственности коллектива. Для нас эта традиция стала неотъемлемой частью корпоративной культуры, объединяющей весь коллектив общим стремлением помогать тем, кто в этом нуждается», – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.

На предприятии подчеркивают, что инициатива полностью исходит от самих сотрудников, которые каждый год с готовностью участвуют в формировании комплектов для детей. Многие работники завода приносят не просто отдельные предметы, а целые наборы всего необходимого для учебы, понимая, насколько важно для ребенка иметь все нужное к началу сентября.

