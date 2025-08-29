Житель Марксовского района пойдет под суд за гибель в ДТП 15-летнего подростка

Марксовский городской суд Саратовской области рассмотрит в отношении 35-летнего жителя Марксовского района уголовное дело по факту ДТП с погибшим подростком (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, утром 1 июля этого года в селе Подлесное фигурант, находясь за рулем автомобиля «Лада Веста», превысил установленную скорость и столкнулся с мопедом, которым управлял 15-летний подросток. В результате несовершеннолетний погиб.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов