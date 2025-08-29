Волгоградец получил два года колонии за покушение на мошенничество

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес в отношении 58-летнего местного жителя приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснилось в суде, фигурант знал, что в отношении его троих знакомых возбуждено уголовное дело по факту вымогательства (ст. 163 УК РФ) и предложил им за 4 млн руб. решить вопрос о переквалификации их действий на менее тяжкий состав — самоуправство (ст. 330 УК РФ). При этом он не собирался выполнять обещанное.

Фигуранта задержали 8 апреля этого года во время получения половины от требуемой суммы. Свою вину он полностью признал. По решению суда волгоградец получил два года исправительной колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов