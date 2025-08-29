Территорию в микрорайоне Разгуляй готовят к комплексному развитию

Краевые власти готовят территорию в пермском микрорайоне Разгуляй к проекту комплексного развития. Как сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов, проект КРТ в этой локации предусматривает улучшение городской среды с учетом исторических особенностей района. Планы предполагают также соблюдение экологических норм и требований комфортности проживания местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Павла Черепанова Фото: телеграм-канал Павла Черепанова

Обязательства будущего застройщика будут включать расселение и снос аварийных и ветхих жилых зданий, изъятие и демонтаж нежилых сооружений. Инвестор должен будет также создать помещение для школы искусств площадью минимум 1,1 тыс. кв. м, организовать общественный центр площадью не менее 70 кв. м и сформировать внутриквартальную улично-дорожную сеть.

«Впереди — большой период подготовки документации и разработки концепции. Уверен, что, когда проект будет реализован, он станет новой, современной территорией около природного ландшафта»,— заметил Павел Черепанов.