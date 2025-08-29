В Ижевске осуждена за слив информации об умерших специалист приема вызовов «112»

В Ижевске специалист по приему и обработке экстренных вызовов «112» осуждена за передачу ритуальщикам данных об умерших, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ее признали виновной в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации (ст. 272 УК). Фигурантка вину признала. Суд назначил ей штраф 50 тыс. руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Установлено, что с января по декабрь 2024 года подсудимая, находясь на рабочем месте, использовала базы данных хранения информации о полученных на единый номер «112» сообщениях. Она копировала и передавала данные о смерти граждан лицу, оказывающему ритуальные услуги. За это она получила 40 тыс. руб.