Прикамье завоевало рекордное количество наград на окружном этапе всероссийской премии «Экспортер года 2024»

В Чебоксарах прошло награждение победителей окружного этапа конкурса «Экспортер года 2024». В церемонии участвовали и представители ведущих компаний Прикамья, продемонстрировавших высокий экспортный потенциал и значительный вклад в развитие экономики региона и России в целом. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

Напомним, предприятия Пермского края завоевали рекордное количество наград на окружном этапе всероссийской премии «Экспортер года 2024», заняв призовые места в 10 из 20 номинаций. «Для нас важно поддерживать реальные успехи компаний на внешних рынках. Каждая награда — это результат упорной работы команд, смелых идей и стремления развивать экспорт. Мы рады быть рядом с экспортерами на каждом этапе их пути»,— отметила руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Филимонова.

Предприятия-победители окружного этапа из Пермского края получили награды и сертификаты, подтверждающие их достижения на региональном уровне. В числе лауреатов — корпорация «ПСС», компания «Живая Вода», торговый дом «УралХимСорб», компания «Galileosky», ПАО «Уралкалий».

Следующий этап конкурса — федеральный — состоится 21 октября 2025 года в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Победители окружного этапа будут бороться за звание лучших экспортеров страны, представляя свой регион на федеральном уровне.

Премия «Экспортер года» учреждена в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и присуждается за наибольшие успехи в экспорте несырьевой неэнергетической продукции, услуг и интеллектуальной собственности.