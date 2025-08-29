Движение транспорта будет ограничено в центральном квадрате Ижевска 30 августа

30 августа с 09:30 до 13:30 в центральном квадрате Ижевска будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации города. Ограничения касаются улицы Пушкинской (участок Кирова—Советская) и улицы Наговицына (участок Коммунаров—Пушкинская).

Автобус №19 направят по маршруту: Пушкинская — Майская — Удмуртская — Советская — Пушкинская — далее по маршруту (и обратно).

Автобус №28: Холмогорова — Пушкинская — Майская — Удмуртская — Советская — далее по маршруту (и обратно).

Троллейбус №1: Дом печати — Воткинское шоссе — Удмуртская — Советская — Центр (и обратно).

Троллейбус №4: Автозавод — Дзержинского — Удмуртская — Орджоникидзе — завод «Нефтемаш» (и обратно).

Троллейбус №7: Автозавод — Дзержинского — Удмуртская — Советская — Центр (и обратно).