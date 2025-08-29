Чистая прибыль «Русагро» за первое полугодие выросла на 20%

Группа «Русагро» за первое полугодие 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 20%, до 5,16 млрд руб.. Скорректированная EBITDA выросла на 22%, до 17,68 млрд руб., выручка — на 21%, до 167,77 млрд руб.. Чистый долг на 30 июня 2025 года составил 107,86 млрд руб.

Генеральный директор Тимур Липатов отметил, что рост выручки в масложировом сегменте связан с продажами на более маржинальные экспортные рынки. Однако этот рост был ограничен остановкой Аткарского МЭЗ для модернизации, которая завершится осенью 2025 года. Выручка мясного бизнеса увеличилась благодаря росту производства свинины и восстановлению загрузки Приморского кластера.

В сахарном бизнесе выручка сократилась из-за снижения производства сахара, что связано с уменьшением объема заготовки сахарной свеклы в 2024 году. Выручка сельскохозяйственного бизнеса также снизилась из-за низкой урожайности ключевых культур и сдвига активной фазы продаж на четвертый квартал 2024 года.

Тимур Липатов сообщил, что после консолидации 100% группы «Агро-Белогорье» в ноябре 2024 года, белгородский актив продолжает показывать устойчивые результаты: за шесть месяцев 2025 года выручка и EBITDA составили 20 млрд и 4 млрд руб. соответственно.