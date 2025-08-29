Волгоградавтодор предлагает 15 млн за техобслуживание и ремонт автомобилей

ГБУ Волгоградской области «Волгоградавтодор» объявило аукцион на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей КамАЗ, МАЗ, ГАЗ и УАЗ. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Услуги оказываются на объектах в Волгоградской области со дня заключения контракта до 20 декабря этого года по заявкам, в течение трех рабочих дней со дня их получения. Исполнитель должен также мыть технику до и после оказания услуг. Обеспечение исполнения контракта — 4,5 млн руб.

Извещение о закупке размещено 28 августа. Заявки принимаются до 5 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 15 млн руб.

