Башкирские сетевики ведут массовое техприсоединение в Илишевском районе республики

В Илишевском районе республики ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») ведет массовое строительство сетевой инфраструктуры сразу в нескольких крупных микрорайонах – Полевой, Заводской, Солнечный и Парковый на стыке трех сел - райцентра Верхнеяркеево и его спутников Нижнеяркеево и Верхнечерекулево. На долю этих микрорайонов приходится большая часть технологических присоединений в районе.

Электромонтер по эксплуатации распредсетей Илишевского РЭС ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» Ильмир Мухаметов ведет монтаж прибора учета для потребителя в мкр. Полевой

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Только в последние пять лет местные власти выделили здесь 712 участков, а ООО «Башкирэнерго», в свою очередь, построило 27,4 км ВЛ 6-10 кВ, 27,5 км ВЛ 0,4 кВ, поставило под напряжение 30 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

Бурному строительству и развитию предшествовало включение в 2019 году активов небольшой территориальной сетевой организации (ТСО), действовавшей в райцентре, в ООО «Башкирэнерго». Это позволило компании сбалансированно и оперативно строить электросетевую инфраструктуру одновременно в четырех новых микрорайонах. Дальнейшая застройка новых микрорайонов на западе республики также будет способствовать развитию населенных пунктов с соответствующей электросетевой инфраструктурой.

На снимке:

ООО «Башкирэнерго»