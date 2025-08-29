Глава СКР взял на контроль расследование нападения охранников самарского ТК на подростка

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании инцидента в самарском торговом комплексе «Гуд’ОК». В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР Михаил Ламонов. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 23 августа 2025 года. Между подростком и охранниками произошла перепалка, после которой молодого человека избили руками и ногами по голове и туловищу. Подростку потребовалась помощь медиков. СУ СКР возбудило уголовное дело.

Георгий Портнов