В 2024 году пермские криптовалютчики заплатили в бюджет более 5,2 млрд рублей налогов

В минувшем году при проведении операций с криптовалютой в Пермском крае в консолидированный бюджет РФ было выплачено более 5,2 млрд руб. налогов, сообщили Properm.ru в региональной ФНС. При операциях по инвестированию в майнинг региональный бизнес выплатил в бюджет 401,8 млн руб.

По данным на 1 августа, в Пермском крае налоги за операции, в том числе с криптовалютой, платят 214 юридических лиц и 352 индивидуальных предпринимателя. Из общего числа майнингом занимается 151 организация и ИП (89 и 62 соответственно). Операции с криптовалютой ведут 415 обществ и предпринимателей (125 и 290).

По данным УФНС по Пермскому краю, по итогам налоговой кампании за 2024 год в отношении нескольких предпринимателей и физлиц, недоплативших налоги по операциям с криптовалютой, назначены проверки. Речь идет об одном юридическом лице, трех индивидуальных предпринимателях и двух физических лицах, занимающихся майнингом или инвестициями в криптовалюту. Общая сумма доначислений в бюджет по итогам проверок составила 344,8 млн руб. На данный момент из этой суммы уже поступило 134,9 млн руб. недоимки.

Майнинг законодательно легализовали в России с ноября 2024 года, но с учетом региональных или сезонных ограничений — на добычу криптовалюты требуются серьезные объемы электроэнергии. Для легальных участников этого рынка установлены лимиты на потребление электроэнергии. Кроме того, с 1 января 2025 года в РФ начали действовать новые правила налогообложения криптовалютного рынка. Бизнес, занимающийся майнингом и инвестированием в этой области, должен вести обязательную отчетность перед налоговой службой.