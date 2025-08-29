Суд частично удовлетворил иск к «Аэрофлоту» из-за аннулирования билетов на Пхукет

Московский городской суд частично удовлетворил иск к «Аэрофлоту», связанный с односторонним аннулированием билетов на Пхукет. Об этом адвокат потерпевших Владислав Ватаманюк заявил РБК.

Мосгорсуд взыскал судебный штраф и компенсацию морального вреда в пользу пассажиров, а также частично отменил предыдущее решение Пресненского районного суда. Однако инстанция отказала потерпевшим во взыскании разницы между стоимостью аннулированных билетов и цен на них на момент обращения в суд, сказал адвокат.

По словам господина Ватаманюка, воспользоваться постановлением столичного суда могут более 3,7 тыс. пассажиров. Согласно материалам суда, именно столько человек пострадали из-за аннулирования билетов «Аэрофлотом».

В 2023 году авиакомпания аннулировала билеты на рейс по маршруту Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург. «Аэрофлот» аргументировал это решение техническим сбоем на сайте, из-за которого путевки были оформлены некорректно. После этого покупателям вернули средства, предложили скидку в 30% на билеты по этому направлению и начислили бонусы от авиакомпании. Однако пострадавшие посчитали, что «Аэрофлот» не имел право аннулировать путевки в одностороннем порядке.

Пассажиры подали коллективный иск на компанию в Пресненский суд Москвы в декабре 2023 года, но в октябре 2024 года им отказали в удовлетворении требования. Тогда потерпевшие обратились в Мосгорсуд, который на этой неделе частично удовлетворил их иск.