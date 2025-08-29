Экипаж аэростата с Федором Конюховым установил рекорд в Алтайском крае

Рекорд России в воздухоплавании зафиксирован в небе над Алтайским краем. Его установили российский путешественник Федор Конюхов и чемпион мира по воздухоплавательному спорту Иван Меняйло на аэростате «ФосАгро», сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Путешественник Федор Конюхов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Путешественник Федор Конюхов

Аэростат поднялся в воздух в районе города Алейска и за 76 минут полета достиг высоты 10 678 м над уровнем моря. Аппарат преодолел 53,98 км. В краевом главке МЧС, обеспечивавшем безопасность полета, отметили, что «погода была походящей для старта».

«Предыдущий рекорд, установленный нашим соотечественником Виталием Ненашевым 30 мая 2019 года, составлял 10 266 м. Таким образом, экипаж Конюхов-Меняйло превысил это достижение на 412 м или 4,01%, что соответствует правилам Международной федерации аэронавтики (FAI) для официальной регистрации нового рекорда в воздухоплавании»,— говорится в сообщении, размещенном в аккаунте Федора Конюхова в соцсети «ВКонтакте».

Валерий Лавский