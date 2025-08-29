В Пензе хотят капитально отремонтировать укрытие за 1,6 млн рублей

В Пензе планируют провести капремонт защитного сооружения гражданской обороны (укрытия) по адресу Театральный проезд / ул. Володарского, д. 1/69А. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступило МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы». Работы необходимо выполнить до 30 ноября этого года. На них распространяется гарантия в 60 месяцев.

Извещение о закупке размещено 28 августа. Заявки принимаются до 5 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 1,6 млн руб.

Павел Фролов