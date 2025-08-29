Двое жителей Ярославской области задержаны по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали двух человек — жителей Ярославля и Рыбинска в Ярославской области. В отношении них возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Как сообщил центр общественных связей ФСБ, подозреваемые находились в контакте со спецслужбами Украины. По заданию кураторов задержанные «осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры Ярославской области».

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

На видео, которое опубликовало ФСБ, мужчина сказал, что ему обещали вознаграждение в виде криптовалюты и помощь с получением европейского гражданства. Как добавил задержанный, в интернете он увидел о последствиях операции «Паутина» и «написал, что готов предоставлять больше информации».

Минобороны России сообщало, что 1 июня Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Загорелись несколько единиц авиационной техники.