В Сарапуле задержан 16-летний подозреваемый в краже и сбыте пистолета подросток

В Сарапуле задержан 16-летний подросток, подозреваемый в краже и продаже травматического пистолета, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Он обвиняется в незаконном сбыте гражданского огнестрельного оружия (ст. 222 УК, до четырех лет лишения свободы).

Полицейские установили, что подросток похитил травматический пистолет с патронами ночью в начале августа, проникнув в частный дом. Позднее он продал оружие 17-летнему знакомому за 10 тыс. руб. Пистолет изъят. Экспертиза показала, что пистолет является огнестрельным и пригоден для выстрелов.