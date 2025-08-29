Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сарапуле задержан 16-летний подозреваемый в краже и сбыте пистолета подросток

В Сарапуле задержан 16-летний подросток, подозреваемый в краже и продаже травматического пистолета, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Он обвиняется в незаконном сбыте гражданского огнестрельного оружия (ст. 222 УК, до четырех лет лишения свободы).

Полицейские установили, что подросток похитил травматический пистолет с патронами ночью в начале августа, проникнув в частный дом. Позднее он продал оружие 17-летнему знакомому за 10 тыс. руб. Пистолет изъят. Экспертиза показала, что пистолет является огнестрельным и пригоден для выстрелов.