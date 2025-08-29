Бастрыкин: криминальная активность мигрантов в ЮФО выросла на 17%

В регионах Южного федерального округа с начала 2025 года иностранные граждане совершили свыше 2 тыс. преступлений, что на 17% выше показателя прошлого года. О возросшей криминальной активности мигрантов в ходе совещания в Сочи рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Миграционная ситуация в ЮФО, куда традиционно устремляются потоки иностранной рабочей силы, вызывает озабоченность руководства СКР. По мнению Александра Бастрыкина, рост преступности среди мигрантов связан с многочисленными злоупотреблениями, которые допускают работодатели, привлекающие иностранных рабочих. Кроме того, сотрудники контролирующих и правоохранительных органов не всегда добросовестно исполняют свои обязанности по контролю над иностранными гражданами, а иногда и участвуют в схемах по организации нелегальной миграции.

По данным Александра Бастрыкина, среди субъектов ЮФО активная работа по выявлению каналов незаконной миграции, в том числе при попустительстве должностных лиц, ведется только в Краснодарском крае и Ростовской области. «В остальных регионах Южного федерального округа должностные лица органов внутренних дел и миграционных подразделений привлекаются к уголовной ответственности в единичных случаях»,— отметил председатель Следственного комитета России.

Анна Перова, Краснодар