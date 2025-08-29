Жительница Орловской области выиграла 120 млн рублей в мгновенной лотерее

Рекордные для моментальной лотереи 120 млн руб. выиграла жительница Орловской области, сообщил распространитель гослотерей «Столото». Лотерейный билет ей купила дочь за 1 тыс. руб.

«Первый билет я проверила прямо в магазине, а защитный слой счастливого билета стерла уже дома. Я была уверена, что это шутка, когда увидела сумму выигрыша»,— приводит слова победительницы пресс-служба «Столото» (цитата по «РИА Новости»).

По словам женщины, часть выигрыша она намерена передать на помощь детям из городского интерната, которым помогала и ранее. Кроме того, победительница также планирует отправиться на Камчатку.