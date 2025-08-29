Уфимец обвиняется в незаконном обороте табачной продукции

Краснокамский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летнего уфимца, обвиняемого в приобретении, перевозке в целях сбыта и продаже табачной продукции без маркировки в крупном размере (ст. 171.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ноябре-декабре 2024 года фигурант уголовного дела приобрел в Уфе у неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, табачные изделия, которые перевез и продавал в арендуемом помещении в Агидели.

Из незаконного оборота полицейские изъяли более 1,2 тыс. пачек сигарет на сумму более 140 тыс. руб.

Майя Иванова