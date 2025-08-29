1,9 млрд рублей направят на обновление системы ЖКХ в Удмуртии

В Удмуртии на обновление системы ЖКХ направят 1,9 млрд руб. с учетом федеральной поддержки, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram. В этом году отремонтируют 330 коммунальных объектов, что на 50 больше, чем годом ранее.

В числе объектов, которые будут отремонтированы, находятся 13 котельных, 12 артезианских скважин, 27 км теплосетей и 100 км сетей холодного водоснабжения. В частности, это почти 4 км наружного водопровода в Дебесах, теплосети в Малой Пурге и артезианская скважина в деревне Татарские Ключи.

На данный момент закупается топливо. Глава республики уточнил, что по разным позициям заготовлено от половины до 98% нужного на зиму. Более подготовленными к отопительному сезону сейчас являются Сарапул и Воткинск, менее — Каракулинский и Глазовский район.