В Уфе незначительно снизилась стоимость квартир в новостройках

В августе в Уфе средняя цена кв. м в новостройках составила 178 тыс. руб., это на 0,3% ниже, чем в июле, сообщает сервис «Яндекс Недвижимость». В этом сегменте объем доступных предложений уменьшился на 7,6% за месяц. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 8,7 млн руб., средняя площадь — 46,8 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В российских городах-миллионниках в августе медианная стоимость кв. м на первичном рынке увеличилась на 1,3% по сравнению с июлем и составила 190 тыс. руб. В этом месяце миллионниками с самой высокой средней ценой кв. м в новостройках стали Москва (472 тыс. руб. за кв. м), Санкт-Петербург (283 тыс. руб. кв. м), Казань (243 тыс. руб. за кв. м), Нижний Новгород (195 тыс. руб. за кв. м) и Уфа (178 тыс. руб. за кв. м).

Самое заметное снижение цен на квартиры в новостройках в августе отмечается в Омске (-2,5%), Казани (-1,1%) и Воронеже (-0,9%). Небольшое снижение цен зафиксировано в Красноярске (-0,8%), Новосибирске (-0,7%), Волгограде (-0,6%), Перми (-0,5%).

В августе общее число предложений в новостройках городов-миллионников сократилось на 2,9% по сравнению с июлем. Самое большое снижение объема предложений наблюдается в Санкт-Петербурге (-12%), Краснодаре (-9,4%) и Уфе (-7,6%). В некоторых городах количество предложений, напротив, значительно выросло: в Воронеже (+14,1%), Челябинске (+7,2%) и Казани (+5%).

Майя Иванова