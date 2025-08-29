МИД Турции: РФ согласилась на закрепление границы новых регионов по линии фронта

Россия изначально хотела взять под контроль административные границы четырех областей Украины, однако впоследствии отказалась от этих требований, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Хакан Фидан

По его словам, российские власти теперь предъявляют претензии лишь в отношении одного из районов — Донбасса, который разделен на Луганск и Донецк.

«В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25-30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения»,— сказал Хакан Фидан (цитата по Haberler).

Господин Фидан отметил, что российские власти готовы гарантировать выполнение этого условия, что, по его мнению, создает «великолепную основу» в виде статей рамочного соглашения.