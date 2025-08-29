Социально ответственный банкинг: кто выигрывает?

В прошлом году очередное повышение ключевой ставки заставило плановиков пересматривать почти сверстанные планы. Банк «Центр-инвест» сознательно не участвует в гонках процентных ставок, переманивании клиентов и получении доходов на трудностях клиентов, повышает не ставки, а качество кредитов. Это win-win-стратегия1: выигрывают и государство, и клиент, и банк, и все заинтересованные стороны.



В отличие от спекулятивного банкинга («купля-продажа рисков») устойчивый банкинг управляет рисками: в очередной кризис вместе с клиентами формирует меры по снижению рисков, завершению проектов и своевременному возврату кредитов.

Кто в выигрыше и почему?

Выигрывают государство и регион. В первом полугодии 2025 года общие налоговые поступления от бизнеса в Ростовской области остались на уровне прошлого года. Налоги, которые заплатили клиенты банка «Центр-инвест», выросли на 11,2%.

Бизнес наших клиентов не просто стабилен — он растет и развивается, создает качественные рабочие места с хорошими зарплатами и исправно наполняет бюджет. Это реальный вклад в экономику региона: клиенты банка платят больше налогов, а это значит, что их бизнесы чувствуют себя лучше среднерыночных показателей, у этих клиентов работают более высокооплачиваемые, а значит, лучшие сотрудники, и бюджет получает больше средств для реализации своих задач.

Выигрывают клиенты: бизнес и население. В то время как рыночные ставки по кредитам взлетали, мы сохраняли свои ставки на 5 процентных пунктов ниже среднерыночных. Без СКРЫТЫХ КОМИССИЙ, СТРАХОВОК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ. Все честно и прозрачно.

В результате клиенты банка сэкономили и получили в свое распоряжение дополнительные 6,6 млрд рублей. Эти деньги они направили на развитие бизнеса, покупки и улучшение жизни. 30% из этой суммы вернулось в бюджет в виде налогов — это классический эффект здоровой экономики.

Выигрывает банк. Наша осторожная и ответственная политика — это не благотворительность, а smart-стратегия построения будущего с лучшими клиентами. Наша просроченная задолженность (NPL) в банке многократно ниже, чем в среднем по региону: в 20 раз ниже по корпоративным кредитам, в 4,7 раза — по кредитам для малого и среднего бизнеса, в 15,8 раза — по кредитам для ИП, в 2,3 раза — по кредитам для населения. Мы строим надежное будущее с самыми лучшими и ответственными клиентами. Наши риски ниже, а устойчивость — выше.

Выигрывают все. О результатах социально ответственного банкинга мы направили письма в правительство, Минфин, ФНС, ЦБ и получили запросы более подробно рассказать о нашей модели.

Мы построили адаптивную управляемую модель искусственного интеллекта «Социально ответственный банкинг» для повышения финансовой грамотности всех участников рынка.

Опыт банка «Центр-инвест» признан лучшей практикой ответственного банкинга в программе ООН «Ответственный банкинг» (UNEPFI PRB).

Социально ответственный банкинг — это не просто красивые слова. Это реально работающая модель, которая доказывает: можно делать доброе дело и добиваться выдающихся финансовых результатов одновременно.

