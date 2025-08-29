Жительница Саратова толкнула сотрудника ППС в грудь и отправилась в колонию

В Саратове суд вынес приговор в отношении ранее судимой 33-летней местной жительницы по уголовному делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, фигурантка применила насилие в отношении сотрудника ППС 20 апреля этого года у дома № 5 по ул. Лунной. Нетрезвая жительница Саратова толкнула представителя власти рукой в грудь, когда тот пресекал совершение ею административного правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ.

По решению суда фигурантка получила шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов