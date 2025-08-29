Жительницу Октябрьского приговорили к условному сроку за ограбление матери

Октябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, признанной виновной в грабеже (п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и избиении матери. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

Установлено, что в мае этого года фигурантка уголовного дела со своим супругом решили похитить имущество ее матери. Они проникли в квартиру, где муж подсудимой избил пенсионерку и связал ей руки, а дочь закрыла ей рот кляпом и нанесла не менее 20 ударов по лицу. Затем зять потребовал пароль от телефона тещи и произвел онлайн оплату товаров на маркетплейсе на сумму более 67 тыс. руб.

Подсудимая признала вину. Уголовное дело в отношении ее супруга выделено в отдельное производство.

Майя Иванова