Чем запомнился композитор Родион Щедрин

В ночь на 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет умер советский и российский композитор, пианист Родион Щедрин. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родион Щедрин в 80-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Родион Щедрин в 80-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве.

В мае 1941 года поступил в Центральную музыкальную школу (ЦМШ) при Московской государственной консерватории (МГК) имени П. И. Чайковского. С осени 1941 по весну 1943 года вместе с матерью находился в эвакуации в городе Куйбышеве (ныне Самара). По возвращении в Москву продолжил обучение в ЦМШ, но в 1944 году был отчислен из-за драки с одноклассником. В том же году принят в Московское хоровое училище (ныне Академия хорового искусства имени В. С. Попова), которое окончил в 1950 году.

В 1950 году он поступил в МГК, где параллельно обучался на композиторском и фортепианном факультетах. В 1955 году с отличием окончил консерваторию по обоим направлениям, а в 1959 году завершил аспирантуру. К этому времени им уже были написаны Первый фортепианный концерт (1954), балет «Конек-Горбунок» (1955) и Первая симфония (1958).

В 1960-х годах Щедрин впервые обратился к опере («Не только любовь», 1961), представил Вторую симфонию, посвященную памяти павших в Великой Отечественной войне (1965), создал балет «Кармен-сюита» (1967), концерты для оркестра «Озорные частушки» (1963) и «Звоны» (1968), а также оратории «Поэтория» (1968) и «Ленин в сердце народном» (1969). С 1964 года вел класс сочинения в Московской консерватории, но в 1969 году покинул ее из-за конфликта с партийным руководством.

В 1970–1980-х годах композитор создал балеты «Анна Каренина» (1972), «Чайка» (1980), «Дама с собачкой» (1985), оперу «Мертвые души» (1976) и хоровую литургию «Запечатленный ангел» (1988). В 1990-х годах написал оперу «Лолита» (1992) и ряд концертов для различных инструментов. В 2000–2010-х годах представил оперы «Очарованный странник» (2002), «Боярыня Морозова» (2006), «Левша» (2013), «Рождественская сказка» (2015) и другие сочинения.

Композитор является автором музыки к кинофильмам: «Высота» (1957), «Коммунист» (1957), «Нормандия — Неман» (1960), «Анна Каренина» (1967) и др.

В 1962–1973 годах занимал пост секретаря правления Союза композиторов РСФСР, а затем его председателя (1973–1990). Был депутатом Верховного совета РСФСР нескольких созывов и народным депутатом СССР (1989–1991).

Народный артист СССР (1981), лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1972) и Государственной премии РФ (1992, 2018). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (2002, 2007, 2012, 2022). Автор книг «Родион Щедрин. Монологи разных лет» (2002) и «Родион Щедрин. Автобиографические записи» (2008). В честь композитора назван астероид главного пояса 4625 Shchedrin.

С 1958 года был женат на народной артистке СССР балерине Майе Плисецкой. В 2000 году они основали «Международный фонд Майи Плисецкой и Родиона Щедрина» для поддержки молодых композиторов и артистов балета. С начала 1990-х годов проживал в Мюнхене (Германия), сохранив российское гражданство.