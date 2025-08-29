По новому роману пермского писателя Алексея Иванова снимут сериал

По мотивам нового романа известного писателя Алексея Иванова «Вегетация» в России снимут восьмисерийную фантастическую драму, об этом сообщила продюсер господина Иванова Юлия Зайцева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». К съемкам многосерийного фильма приступили стриминговый сервис Okko и продюсерская компания «Среда». Главные роли в сериале исполнят Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер. Книга писателя «Вегетация» была презентована широкой публике во второй половине 2024 года.

Сам Алексей Иванов предполагает, что будущий сериал будет «фантастическим». «Скорость реализации проекта преодолевает земное притяжение, и команда — просто фантастика! Жанр постапокалипсиса любим миллионами зрителей во всем мире, и “Вегетация”, я уверен, предъявит его новый формат — российский, национальный. И конечно, я надеюсь, что в итоге мы получим шоу не хуже знаменитого The Last of Us»,— высказался автор «Вегетации».

Роман «Вегетация» Алексея Иванова вышел в свет в ноябре 2024 года. Сюжет произведения начинается в Магнитогорске, действие разворачивается в постапокалиптическом мире.

Писатель Алексей Иванов написал более двух десятков книг, некоторые из его произведений экранизированы. После 13-летнего перерыва автор весной 2024 года впервые встретился с пермскими читателями.