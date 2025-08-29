На участие в аукционе по созданию контента о многодетности подано восемь заявок

На портале госзакупок разместили протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по созданию контента и изготовлению печатной продукции для информационной кампании по популяризации многодетности на территории Кузбасса. Аукцион в начале августа 2025 года опубликовало ГКУЗ «Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр им. Р.М. Зельковича». Согласно документу, всего было подано восемь заявок, одна из которых позже была отклонена по причине непредоставления необходимых документов и сведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По итогам рассмотрения предложений, победителем конкурса признана компания из Кемерово — ООО «КМГ Продакшн», предложившая исполнить контракт за 16,1 млн руб., что в четыре раза ниже начальной стоимости (67,8 млн руб.).

Согласно закупочной документации, победителю предстоит выполнить работы до 30 ноября 2025 года. В рамках техзадания необходимо будет разработать фирменный стиль информационной кампании, создать полиграфическую и широкоформатную печатную продукцию, а также аудиовизуальный контент. Ключевыми темами информационной кампании обозначены — многодетность, сохранение репродуктивного здоровья, счастье материнства и отцовства, поздняя беременность в 45 лет и раннее материнство до 25 лет.

«КМГ Продакшн» ведет деятельность в сфере зрелищно-развлекательных услуг с 2011 года. Владеет компанией Дарья Краснова. По данным Rusprofile, организация участвовала в роли поставщика в 13 государственных закупках на сумму 68,2 млн руб. Выручка общества по итогам 2024 года составила 409 млн руб., прибыль — 30 млн руб.

Лолита Белова