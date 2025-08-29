Жительница Казани погибла под колесами автомотрисы на железной дороге

В Казани на остановочной платформе Левченко женщина погибла под колесами автомотрисы при переходе железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

По данным ведомства, происшествие произошло днем 28 августа на 790-м километре. В результате наезда подвижного состава женщина 1977 года рождения получила серьезные травмы и скончалась на месте.

По факту происшествия организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Анар Зейналов