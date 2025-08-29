Обвиняемые в неправомерном обороте средств платежей предстанут перед судом

ГУ МВД России по Пермскому краю окончило расследование уголовного дела в отношении участников преступной группы, обвиняемых в неправомерным обороте средств платежей и подделке документов. Противоправную деятельность фигурантов пресекли сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД.

По данным следствия, летом 2024 года в Пермь прибыли 31-летний лидер преступной группы и четверо его подельников. Ранее они изготовили поддельные документы со своими фотографиями: ID-карты несуществующих граждан Киргизской Республики, бланки миграционных карт и отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Фиктивные документы соучастники использовали при открытии счетов и оформлении банковских карт в финансовых учреждениях региона. Злоумышленники выдавали себя за бригаду наемных рабочих, легально осуществляющую трудовую деятельность на территории региона. Полученные средства платежа планировалось сбывать третьим лицам в качестве инструмента совершения нелегальных финансовых операций. Оперативники краевого главка МВД разработали операцию по задержанию фигурантов. При содействии службы безопасности Сбербанка злоумышленники были задержаны в одном из офисов банка.

В рамках сбора доказательств вины обвиняемых следствием проведено 18 различных экспертиз, в том числе почерковедческая, портретная, дактилоскопическая, технико-криминалистическая, компьютерная. Уголовное дело объемом в 56 томов с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.