Мэрия Уфы разрешила разработать проект планировки квартала в Нагаево

Администрация Уфы разрешила ООО «МДМ» разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Янтарной, Северной, Урожайной, Мира и Нагаевским шоссе ориентировочной площадью 10,69 га, следует из постановления мэрии.

Проект необходимо представить в Главархитектуры Уфы в течение полутора лет.

Территория находится в зоне индивидуального жилищного строительства. Там расположены частные дома, ТРК «Сфера» и спортивно-оздоровительный комплекс.

ООО «МДМ» зарегистрировано в феврале 2007 года. Владельцем является Марат Хайруллин. Компания занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием. Выручка в 2024 году составила 4,6 млн руб., чистая прибыль — 115 тыс. руб.

Майя Иванова