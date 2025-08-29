Возле Лас-Вегаса нашли неразвеянный прах после кремации 70 человек

На грунтовой дороге примерно в 80 км к югу от Лас-Вегаса найден неразвеянный прах, который остался после кремации 70 человек. Его происхождение неизвестно.

Бюро по управлению земельными ресурсами подтвердило, что обнаружены были именно человеческие останки, передает News Channel 8. Там также рассказали о начале расследования, которое идет совместно с полицией.

Associated Press пишет, что в Неваде нет закона, который бы запрещал развеивать прах на территории общественных земель. При этом политика земельного бюро ограничивает коммерциализацию такой деятельности.