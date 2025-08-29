В Саратовской области суд наказал работницу почты за присвоение 211 тыс. рублей

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении начальницы одного из отделений почтовой связи в Перелюбском районе по уголовному делу о присвоении (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с сентября 2022 по сентябрь 2023 года фигурантка присвоила себе свыше 211 тыс. руб. Она в полном объеме признала свою вину.

По решению суда фигурантка получила 10 месяцев лишения свободы условно. Также суд удовлетворил иск надзорного ведомства о взыскании причиненного ущерба.

Павел Фролов