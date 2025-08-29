Бывшую соцработницу из Екатеринбурга отправили в колонию за кражи и разбой

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил экс-соцработнице Ольге Савельевой пять лет и три месяца колонии за кражи у пенсионерки и инвалида, в том числе с помощью подсыпания снотворного, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Савельева

Фото: Прокуратура Свердловской области Ольга Савельева

Фото: Прокуратура Свердловской области

Она признана виновной по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни или здоровья) и по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд установил, что в октябре 2021 года Савельева, работавшая социальным работником в ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», воспользовалась доверием пожилых клиентов. Она пришла к 61-летней пенсионерке и добавила снотворное в ее чай. Когда она уснула, соцработница похитила более 50 тыс. руб. Затем Савельева отправилась к другой клиентке — 85-летней пенсионерке, являющейся инвалидом. Она попросила клиентку принести воды, а сама в это время похитила еще 50 тыс. руб. из ее сумки.

Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. Савельева также оштрафована на 100 тыс. руб. Приговор пока не вступил в силу.

Ирина Пичурина