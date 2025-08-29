Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Россия и Китай работают над созданием собственной платежной инфраструктуры

Посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Москва и Пекин работают над созданием независимой платежной инфраструктуры.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Мы смотрим вперед и работаем над формированием независимой платежной инфраструктуры с тем, чтобы ограничить возможности Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере»,— сказал господин Моргулов в интервью «РИА Новости».

Как уточнил посол, Россия продвигает собственную систему передачи финансовых сообщений. Он также добавил, что Китай имеет собственную трансграничную систему CIPS, участниками которой уже стали некоторые российские банки.

