Россия и Китай работают над созданием собственной платежной инфраструктуры

Посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что Москва и Пекин работают над созданием независимой платежной инфраструктуры.

Игорь Моргулов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Игорь Моргулов

«Мы смотрим вперед и работаем над формированием независимой платежной инфраструктуры с тем, чтобы ограничить возможности Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере»,— сказал господин Моргулов в интервью «РИА Новости».

Как уточнил посол, Россия продвигает собственную систему передачи финансовых сообщений. Он также добавил, что Китай имеет собственную трансграничную систему CIPS, участниками которой уже стали некоторые российские банки.