Приставы закрыли столовую в Свердловском районе Перми

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) приостановили деятельность столовой «У Клена», расположенной на ул. Хлебозаводской, 22. Основанием для этого стали материалы проверки Роспотребнадзора и постановление Свердловского суда Перми.

Фото: ГУ ФССП по Пермском краю.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП, ранее в заведении были выявлены грубые нарушения санитарных норм: обработка пищевого сырья и приготовление из него блюд меню осуществлялись в одном небольшом помещении общей площадью 15 кв. м. Также там отсутствовало бактерицидное оборудование, для уборки не применялись дезинфицирующие средства, не велся гигиенический журнал сотрудников.

Суд вынес постановление о приостановке деятельности столовой «У Клена» сроком на 30 суток.

В ходе проведения исполнительных действий входные двери столовой были опечатаны. Собственника заведения предупредили об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.